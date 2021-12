Speciale Capodanno, Roberto Bolle e Bruno Barbieri super ospiti della diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il talk “Programma” si sdoppia per lo Speciale dedicato tutto al pRossimo Capodanno. direttamente da “MasterChef Italia” chef Bruno Barbieri e la stella della danza mondiale Roberto Bolle saranno ospiti il 30 dicembre in streaming su Facebook di FqMagazine.it e su YouTube de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti. Bruno Barbieri dalle ore 15 racconterà gli ultimi sviluppi di “MasterChef Italia” e il pRossimo impegno con “4 Hotel”. Chef Barbieri con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono alla ricerca del miglior chef amatoriale d’Italia, il titolo che al termine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il talk “Programma” si sdoppia per lodedicato tutto al pmomente da “MasterChef Italia” chefe la stelladanza mondialesarannoil 30 dicembre in streaming su Facebook di FqMagazine.it e su YouTube de Il Fatto Quotidiano condalle ore 15 racconterà gli ultimi sviluppi di “MasterChef Italia” e il pmo impegno con “4 Hotel”. Chefcon Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono alla ricerca del miglior chef amatoriale d’Italia, il titolo che al termine ...

Malgioglio: ''Nel veglione di Rai1 il mio omaggio alla Carrà'' Cristiano Malgioglio si prepara a chiudere questo 2021 'in bellezza' . Il cantante che s arà al fianco di Amadeus nel Capodanno di Rai1 in diretta da Terni ha in serbo 'una sorpresa speciale' ' per il suo pubblico, rivela all'Adnkronos: 'Sono molto emozionato perché a mezzanotte potrò cantare per tutti fan di ...

Capodanno 2022 a Venezia: come ti aggiro i divieti. Feste private con balli fino al mattino "La serata continuerà fino alle 4:00", "festa open bar dopocena", "Dj set dance, revival, house": con questi e altri slogan vengono pubblicizzati i vari ...

