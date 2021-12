Spazi commerciali ridotti: il nuovo San Siro costa meno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La riduzione delle volumetrie commerciali del nuovo San Siro può avere effetti importanti sul costo finale del progetto. Come riporta Tuttosport, il costo totale dei lavori non è più pari a 1,2 miliardi di euro come previsto nell’estate 2019, bensì 900-950 milioni di euro. Di questi, 600 milioni saranno utilizzati per l’impianto, mentre i restanti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La riduzione delle volumetriedelSanpuò avere effetti importanti sul costo finale del progetto. Come riporta Tuttosport, il costo totale dei lavori non è più pari a 1,2 miliardi di euro come previsto nell’estate 2019, bensì 900-950 milioni di euro. Di questi, 600 milioni saranno utilizzati per l’impianto, mentre i restanti L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Spazi commerciali ridotti: il nuovo San Siro ora costa 300 milioni in meno del progetto iniziale - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Spazi commerciali ridotti: il nuovo San Siro costa meno: La riduzione delle volumetrie commerc… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Spazi commerciali ridotti: il nuovo San Siro ora costa 300 milioni in meno del progetto iniziale - CalcioFinanza : Spazi commerciali ridotti: il nuovo San Siro ora costa 300 milioni in meno del progetto iniziale… - palple : @PieraBelfanti Falso: in Germania c'è il super green pass come in Italia. i non vaccinati possono accedere a pratic… -