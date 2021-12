Spalletti può sorridere | sono guariti dal Covid!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Buone notizie per il Napoli: Lorenzo Insigne e Fabian Ruizdi nuovo negativi e potranno nei prossimi giorni rientrare a Castel Volturno. Insigne e Fabian Ruiz, NapoliIl Napoli ha annunciato tramite un tweet che Insigne e Fabian Ruiz, dopo essere risultati positivi al Covid ed aver trascorso il consueto isolamento domiciliare come da procedura, sinegativizzati e potranno tornare a breve a disposizione della squadra. Perquesta è una notizia fantastica. In vista della partita contro la Juventus il 6 gennaio, il rientro dei due calciatori rappresentava un aspetto fondamentale per la preparazione della partita. Il tecnico toscano potrà dunque fare affidamento al 100% sui due calciatori.