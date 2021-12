Sosta in piazzola di servizio, cosa dice la legge (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante un viaggio in automobile può capitare di doversi fermare per qualsiasi motivo: se nelle strade di città basta trovare un parcheggio, nelle autostrade la cosa è un po' più complicata e occorre ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Durante un viaggio in automobile può capitare di doversi fermare per qualsiasi motivo: se nelle strade di città basta trovare un parcheggio, nelle autostrade laè un po' più complicata e occorre ...

Ultime Notizie dalla rete : Sosta piazzola Sosta in piazzola di servizio, cosa dice la legge Vediamo cos'è una piazzola di sosta e come comportarsi quando bisogna sostarvi. Cos'è una piazzola di servizio? La piazzola di servizio, così come viene definita dal Codice della Strada, è: " Parte ...

Sosta in corsia d'emergenza: quando è consentita? Nel caso di una situazione di emergenza, il veicolo deve essere trasportato in breve tempo nella più vicina corsia d'emergenza o nella piazzola di sosta. Per quanto riguarda i pedoni, il transito ...

Sosta in corsia d'emergenza: quando è consentita? QN Motori Sosta in corsia d’emergenza: quando è consentita? La corsia d'emergenza può essere utilizzata in caso di estrema necessità: scopriamo cosa dice la legge in merito e quando la sosta è consentita ...

Sosta in piazzola di servizio, cosa dice la legge Durante un viaggio in autostrada, è possibile vi sia la necessità di fermarsi a causa di un guasto: cos'è la piazzola di servizio e cosa dice la legge ...

