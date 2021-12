Sos Ospedali Riuniti | sono quasi al completo le 70 postazioni Covid Sospensioni prorogate a 37 sanitari no vax

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) ANCONA - Glipiazzano sacchi di sabbia e alzano filo spinato. Raddoppiano, in poco più di due settimane, le: 70 in tutto, 62 delle quali, ieri al fixing delle dieci, ...

L'azione degliRiuniti si concentra anche sulla valorizzazione e sul rafforzamento del fronte di chi da due anni non indietreggia da quelle trincee sanitarie. È di ieri il visto si stampi ...... lancia l'allarme sulle carenze esistenti nelle Asl e nelle Aziende ospedaliere, con una fare ... voglionodi comunità e case della salute in grado di intervenire subito e sul posto. ...ANCONA - Gli Ospedali Riuniti piazzano sacchi di sabbia e alzano filo spinato. Raddoppiano, in poco più di due settimane, le postazioni Covid: 70 in tutto, 62 delle quali, ieri al fixing ...È morta Emanuela Alaimo, la titolare del bar del Bivio, volto noto della lotta all’usura e all’estorsione. Tra i primi a dare la notizia “Today” e “Adnkronos”. Per Lu ...