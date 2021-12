"Sono stato a letto con lei". Bomba su Tina Cipollari, il super-vip vuota il sacco (e lei non smentisce). Fuori il nome (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Che Bomba, quella sganciata su Tina Cipollari, la protagonista di Uomnini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Una Bomba emersa durante il Gf Vip, dove impazza Giucas Casella. Il punto è che nel corso di una puntata del reality, l'illusionista ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver frequentato proprio l'opinionista di Uomini e Donne. Il tutto è avvenuto durante un confronto con Patrizia De Blanck, vecchia fiamma proprio di Casella: "Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D'Urso per lamentarti", ha affermato. A quel punto è intervenuto Signorini: "Giucas, ma che sei andato anche con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Che, quella sganciata su, la protagonista di Uomnini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Unaemersa durante il Gf Vip, dove impazza Giucas Casella. Il punto è che nel corso di una puntata del reality, l'illusionista ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver frequentato proprio l'opinionista di Uomini e Donne. Il tutto è avvenuto durante un confronto con Patrizia De Blanck, vecchia fiamma proprio di Casella: "Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la. Sei andata anche da Barbara D'Urso per lamentarti", ha affermato. A quel punto è intervenuto Signorini: "Giucas, ma che sei andato anche con ...

