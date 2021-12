Sonia Bruganelli | arrivederci al GF Vip | ecco chi arriva al suo posto

Leggi su ck12

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), Laura Freddi prenderà ildella opinionista al Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, nella puntata di Lunedì 3 Gennaio al suoci sarà Laura Freddi, l’ex concorrente della prima edizione. Laura Freddi è stata una scelta insolita per il programma di Alfonso Signorini, proprio perché la showgirl è diventata famosa per aver avuto una relazione con Paolo Bonolis, l’attuale marito dell’opinionista in carica., verrà sostituita con Laura Freddi dopo la discussione con Alfonso Signorini (Screenshot)Il capodanno insolito per Laura Freddi, proprio perché dovrà ricoprire il ruolo di opinionista al fianco di Adriana Volpe, dopo che alcuni avevano pensato che Adriana sarebbe potuta rimanere sola per l’evento di Capodanno. La scelta ...