Sondaggi politici Pew Research, gli italiani i più filo-americani al mondo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Pew Research è tra i pochi istituti che realizzano Sondaggi politici dal respiro globale. Nei più recenti che ha realizzato ha chiesto al pubblico dei principali Paesi occidentali cosa pensassero del sistema politico americano. Se fosse ancora un buon esempio di seguire, se non lo fosse più o se in realtà non lo è mai stato. Ebbene, per il 32% degli italiani gli Usa sono ancora un modello. Si tratta di una percentuale alta se pensiamo che in Canada la pensa in questo modo solo il 14% e negli stessi Stati Uniti il 19%. Dopo gli italiani sono i greci e gli spagnoli i più positivi verso il modello americano, mentre i più critici sono i neozelandesi: solamente l'8% crede che sia di esempio, e ben il 27%, invece, ritiene che non lo è mai stato.

