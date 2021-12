Sondaggi politici oggi 29 dicembre 2021 | il Pd chiude l’anno al primo posto | staccati Fratelli d’Italia e Lega

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)29ELETTORALI– Ilè stato senz’altrodella rinascita del Pd. In pochi mesi i dem, guidati da Enrico Letta, hanno ribaltato i, fino a diventare prima forza del Paese, scavalcando i partiti sovranisti,. Un consenso che si è concretizzato ad ottobre con il trionfo alle amministrative. A confermare gli ottimi auspici in casa dem è l’ultimoo realizzato da Emg per la Rai. Il Pd resta in testa, seguito da. La formazione guidata da Giorgia Meloni sembra ...

Advertising

Antonio12I : @SBidimedia 'L'Italia è una repubblica fondata sui sondaggi' Ovviamente non sto dando la colpa a voi, ma ai politi… - PoliticaNewsNow : Minacce a Patuanelli, Serracchiani (PD): 'Piena solidarietà al ministro da parte nostra' - massimodigiamb1 : @elio_vito #elioexit è un anno che ti ripeto la storiella, penso che diranno che sono petulante, ma tu hai il pro… - abatedomenico1 : Sondaggi politici, il PD vola in testa con Letta: staccati Fratelli d'Italia e Lega - VelinoNera : Sondaggi politici di oggi 28/12/2021 =PD ==23,9% =FdI== 19,1% =M5S= 16,8% =Lega= 15,3% =FI====6,3% =Sin I== 3,2% =… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

' A nome delle deputate e dei deputati del Pd esprimo la piena solidarietà al ministro Patuanelli per le gravissime minacce ricevute. Auspichiamo che gli autori di queste vigliacche intimidazioni ..., il Partito Democratico guidato da Letta è primo nel sondaggio di Emg con distacco sulla seconda forza. Indietro Meloni e Salvini Argomenti trattati, in testa il ...Organizzazione, media schierati e battaglie globaliste dietro ai trionfi della sinistra in Sudamerica. La destra non si sa organizzare ...Secondo i sondaggi elettorali di Emg pre-natalizi il Pd allunga il passo e arriva al 20,5%, l'11% in più di Fratelli d'Italia, al 19,4% ...