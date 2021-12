Sondaggi Bidimedia | con proporzionale solo 6 partiti in Parlamento

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) In una recente analisi pubblicata il 22 dicembre, l’istitutoha ipotizzato tre scenari di voto, uno con legge elettoralee due con Rosatellum ma con due possibili coalizioni. In caso di votazione con un sistemacon soglia di sbarramento al 5%, a finire insarebberosei. Oltre al Pd, primo col 22,6% dei consensi, Fratelli d’Italia, Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, ci sarebbe la potenziale lista unica Azione-+Europa sondata al 5,6%. Rimarrebbero fuori invece Verdi e un’altra ipotetica lista centrista composta da Cambiamo e Italia Viva data al 2,3%.: gli scenari con il Rosatellum Nel primo scenario con sistema di voto Rosatellum, ...

...infornata diper l'ultima media del 2021: sono infatti ben nove gli istituti che hanno pubblicato le rilevazioni di fine anno (Swg, Emg, Ixè, Demos, Demopolis, Euromedia,, Tecnè e ...L'Istitutoha pubblicato deipolitici dai quali sarebbe emerso un quadro molto interessante sulla politica italiana. Proiezioni che hanno dato un'idea di quello che potrebbe essere ...Guardando indietro di 12 mesi è possibile notare che nel 2021 non ci sono state grandi evoluzioni degli equilibri politici, eccezion fatta per il calo di un solo partito [TUTTI I DATI] ...L'ultimo sondaggio politico di Bidimedia ha provato a ipotizzare l'esito delle elezioni in base ai probabili schieramenti: il centrodestra sarebbe ancora avanti ma Forza Italia sarebbe determinante.