Somalia | altissima tensione nel contrasto tra premier e presidente

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)alle stelle a Mogadiscio, all’indomani della decisione delMohamed Abdullahi Mohamed “Farmajo” di sospendere il primo ministro Mohamed Hussein Roble, in conseguenza dell’accusa di corruzione. Un conflitto politico caratterizzato da forti tratti personalistici, imperniato sulla gestione delle elezioni in corso nel paese, che rischia oggi di deflagrare in aperta violenza. Il dualismo tra ile il primo ministro è emerso da mesi, soprattutto all’indomani del tentativo da parte delFarmajo, lo scorso aprile, di prolungare il proprio mandato di due anni. Il provvedimento provocò un’ondata di violenza a Mogadiscio, venendo poi ritirato giusto in tempo per evitare che la città e il paese potessero ripiombare nell’incubo della guerra civile. Il primo ministro Roble fu poi incaricato ...