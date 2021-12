Soleil esclusiva su Alex Belli | “Mi ha deluso ma mi manca molto”

Advertising

perotta_carmen : RT @Lililibra6: Jessica: Io voglio l'esclusiva, altrimenti quella è la porta. Soleil: Ricordiamoci che quella porta è chiusa. B O O M ????… - Elisa60388018 : RT @Lililibra6: Jessica: Io voglio l'esclusiva, altrimenti quella è la porta. Soleil: Ricordiamoci che quella porta è chiusa. B O O M ????… - JayMouses : RT @Lililibra6: Jessica: Io voglio l'esclusiva, altrimenti quella è la porta. Soleil: Ricordiamoci che quella porta è chiusa. B O O M ????… - Lililibra6 : Jessica: Io voglio l'esclusiva, altrimenti quella è la porta. Soleil: Ricordiamoci che quella porta è chiusa. B O O M ???? #GFvip - senes_francesca : #GFVip esclusiva mondiale: soleil non è una vittima, soleil era insieme ad Alex, non ha fatto tutto da solo -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil esclusiva

Come ha raccontato inFrancesco Fredella su Libero Quotidiano , infatti, la Duran sarebbe ...in onda il 3 gennaio? Mila Suarez a Delia Duran "Per Alex Belli sei una seconda scelta"/ "? ...In questa intervista , rilasciata ina SuperGuida TV, Clarissa ha tracciato un bilancio ... Immancabile la nostra domanda su Alex Belli eSorge al quale ha risposto cosi: 'Io credo che ...Soleil sorge torna nuovamente a parlare del suo rapporto con il noto attore di fiction Alex Belli confessando di sentire la sua mancanza ...Secondo le indiscrezioni, Ilary Blasi avrebbe bloccato l'arrivo di Soleil Sorge a L'Isola dei Famosi come opinionista.