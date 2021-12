Soleil consiglia Jessica sull’attaccamento a Sophie e Basciano: qualcosa non le quadra- VIDEO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo aver accettato di non essere la donna ideale di Alessandro Basciano, Jessica Selassiè continua a stare appiccicata all’american smile e Sophie Codegoni. Questo atteggiamento ha “insospettito” Soleil Sorge che ha voluto dare alcuni consigli alla princess. Soleil consiglia Jessica su Basciano e Sophie Non so che senso abbia passare tutta la giornata con Sophie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo aver accettato di non essere la donna ideale di AlessandroSelassiè continua a stare appiccicata all’american smile eCodegoni. Questo atteggiamento ha “insospettito”Sorge che ha voluto dare alcuni consigli alla princess.suNon so che senso abbia passare tutta la giornata con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

giuggiolajiji91 : Non soleil palesemente di parte(odia a morte sophie e lo sappiamo tutti) che consiglia a jess-cozza-prezzemolo-avvo… - Majda44522844 : Qualcuno ha il video di Soleil che consiglia Barù a Jessica? #gfvip - blogtivvu : Soleil consiglia Jessica sull’attaccamento a Sophie e Basciano: qualcosa non le quadra- VIDEO - GT45640956 : RT @Marti53553817: Soleil, a differenza di tutte le altre donne in casa, è l’unica che con delicatezza consiglia a Jessica di non ridicoliz… - Giusy12053168 : RT @Marti53553817: Soleil, a differenza di tutte le altre donne in casa, è l’unica che con delicatezza consiglia a Jessica di non ridicoliz… -