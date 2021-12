Snam: con Sagat per prima fuel cell hydrogen-ready in Italia all'aeroporto di Torino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Sagat, società di gestione dell'aeroporto di Torino, e il gruppo Snam, attraverso la controllata Renovit specializzata in soluzioni di efficienza energetica, hanno sottoscritto un term sheet per la realizzazione di un sistema di fuel cell 'hydrogen-ready' in assetto cogenerativo da 1,2 MW di potenza presso l'aeroporto di Torino. La fuel cell sarà installata presso lo scalo di Torino, primo in Italia ad implementare una soluzione di questo genere, nel secondo trimestre del 2023. "L'idrogeno - ha dichiarato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam - avrà un ruolo chiave nel perseguimento dell'obiettivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) -, società di gestione dell'di, e il gruppo, attraverso la controllata Renovit specializzata in soluzioni di efficienza energetica, hanno sottoscritto un term sheet per la realizzazione di un sistema di' in assetto cogenerativo da 1,2 MW di potenza presso l'di. Lasarà installata presso lo scalo di, primo inad implementare una soluzione di questo genere, nel secondo trimestre del 2023. "L'idrogeno - ha dichiarato Marco Alverà, amministratore delegato di- avrà un ruolo chiave nel perseguimento dell'obiettivo ...

Advertising

TV7Benevento : Snam: con Sagat per prima fuel cell hydrogen-ready in Italia all'aeroporto di Torino (2)... - TV7Benevento : Snam: con Sagat per prima fuel cell hydrogen-ready in Italia all'aeroporto di Torino... - torinoairport : #TorinoAirport e @snam insieme per un sistema di trigenerazione fuel cell hydrogen-ready unico in Italia. Confermia… - MaxPiach : EE, GAS. Servizio interrompibilità. Energy intensive, andranno deserte ? - ADM_assdemxmi : RT @arexpo_milano: ??Società controllate o partecipate dallo Stato: #Arexpo tra le aziende con miglior rapporto 'margine operativo netto su… -