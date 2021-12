Snam: con Sagat per prima fuel cell hydrogen-ready in Italia all’aeroporto di Torino (2) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Adnkronos) – Il sistema di fuel cell è in grado di produrre fino a 1,2 MWh di energia elettrica e 840 kWh di calore ogni ora e potrà essere alimentato con idrogeno miscelato, fino al 40% in volume, con gas naturale. Rispetto alla cogenerazione tradizionale, l’utilizzo della fuel cell alimentata a gas naturale garantisce il sostanziale annullamento delle emissioni di particolato e un risparmio di emissioni di Co2 pari a 1.630 tonnellate all’anno, equivalenti a un milione di viaggi in auto sulla tratta Torino centro- aeroporto. L’alimentazione della fuel cell tramite idrogeno e biometano consente l’ulteriore abbattimento di emissioni climalteranti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Adnkronos) – Il sistema diè in grado di produrre fino a 1,2 MWh di energia elettrica e 840 kWh di calore ogni ora e potrà essere alimentato con idrogeno miscelato, fino al 40% in volume, con gas naturale. Rispetto alla cogenerazione tradizionale, l’utilizzo dellaalimentata a gas naturale garantisce il sostanziale annullamento delle emissioni di particolato e un risparmio di emissioni di Co2 pari a 1.630 tonnellate all’anno, equivalenti a un milione di viaggi in auto sulla trattacentro- aeroporto. L’alimentazione dellatramite idrogeno e biometano consente l’ulteriore abbattimento di emissioni climalteranti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

