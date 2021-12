Snam, accordo a Caselle per una centrale energetica pulita (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rendere gli aeroporti meno inquinanti, non soltanto per ciò che riguarda le emissioni degli aeromobili, è tra le azioni previste sia dal Green deal 2050 europeo, sia dalle direttive del programma comunitario Horizon Europe e infine dal Pnrr. Su questo fronte è quindi importante l'accordo siglato tra Renovit, società controllata da Snam, e Sagat Spa, gestore dell'aeroporto di Torino Caselle, per la realizzazione di un sistema co-generativo a celle a combustibile «hydrogen-ready» da 1,2 megawatt di potenza elettrica e 840 kWh di calore presso lo scalo internazionale del capoluogo piemontese. La cella a combustibile, studiata e sviluppata dall'unità Hydrogen di Snam, in collaborazione con la società americana Fuel cell energy, è la prima di questa tipologia e di queste dimensioni in Italia in grado di essere alimentata ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rendere gli aeroporti meno inquinanti, non soltanto per ciò che riguarda le emissioni degli aeromobili, è tra le azioni previste sia dal Green deal 2050 europeo, sia dalle direttive del programma comunitario Horizon Europe e infine dal Pnrr. Su questo fronte è quindi importante l'siglato tra Renovit, società controllata da, e Sagat Spa, gestore dell'aeroporto di Torino, per la realizzazione di un sistema co-generativo a celle a combustibile «hydrogen-ready» da 1,2 megawatt di potenza elettrica e 840 kWh di calore presso lo scalo internazionale del capoluogo piemontese. La cella a combustibile, studiata e sviluppata dall'unità Hydrogen di, in collaborazione con la società americana Fuel cell energy, è la prima di questa tipologia e di queste dimensioni in Italia in grado di essere alimentata ...

