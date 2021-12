Smart working, congedi parentali e Green pass al lavoro: cosa cambia con la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chi credeva di dover tornare al lavoro è stato stoppato dalla proroga dello stato di emergenza. fino al 31 marzo 2022 a causa del Covid resta sdoganato lo Smart working, che andrà... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chi credeva di dover tornare alstoppato dalladial 312022 a causa del Covid resta sdoganato lo, che andrà...

Advertising

lorepregliasco : Negli ultimi giorni, al di là e prima ancora di eventuali regole, adottare ampio smart working - se possibile ovvia… - GiovaQuez : Costa: “Di fronte a questa variante che si diffonde in maniera così rapida, credo sia ragionevole fare una riflessi… - Giu_ggiola : RT @the_highsparrow: 100.000 casi al giorno non sono sufficienti per mandare la PA in smart working, né per confinare i no-vax, né per impo… - MicheleAnnibale : RT @the_highsparrow: 100.000 casi al giorno non sono sufficienti per mandare la PA in smart working, né per confinare i no-vax, né per impo… - pavajota : RT @tommasobarani: Immaginate di spiegare a qualcuno che è stato su Marte negli ultimi due anni che il governo italiano ha appena accorciat… -