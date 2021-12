Sissi serie tv replica prima puntata del 28 dicembre in streaming e in tv su La5 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sissi replica prima puntata del 28 dicembre Ha esordito ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)del 28Ha esordito ...

Advertising

gessi_23 : Facciamo che sta serie possa durare di più che non facciamo come le altre serie che merita molto mi e partita la sh… - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: ITGMT — Sissi, Jannik Schümann sulla sua omosessualità: 'L'ho vissuta con serenità': Sissi, l'attore Sissi, Jannik Sch… - TheGirlWhoBoh : RT @StalkerAnsya: Io ancora ferma a ieri sera quando ho consigliato a mia madre di mettere su canale 5 perché a lei le serie storiche piacc… - misonorottoilca : RT @Lililibra6: La Mediaset che richiama un concorrente per discorsi sconci all'una di notte è la stessa che mette la nuova serie #Sissi in… - Lililibra6 : La Mediaset che richiama un concorrente per discorsi sconci all'una di notte è la stessa che mette la nuova serie… -