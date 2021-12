Sissi: l’imperatore Franz è gay, il coming out di Jannik Schümann (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo aver debuttato due settimane fa sulla tv tedesca RTL, ieri sera la serie evento Sissi è arrivata anche in Italia su Canale 5. I protagonisti di questo telefilm sono: Dominique Devenport nel ruolo di Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria e Jannik Schümann nei panni di Franz Joseph I d’Austria. Chi frequenta da anni Biccy e B!tchy X conoscerà Jannik anche per alcuni dei suoi precedenti lavori (che vi consiglio): il delizioso film a tinte rainbow Center of My World e Vicino all’Orizzonte. Non tutti sanno che l’attore che in Sissi interpreta l’imperatore Franz in realtà fa parte della comunità LGBT e l’ha dichiarato senza troppi sensazionalismi un anno fa. Spoiler: Jannik è fidanzatissimo! non vedo l’ora di vedere ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo aver debuttato due settimane fa sulla tv tedesca RTL, ieri sera la serie eventoè arrivata anche in Italia su Canale 5. I protagonisti di questo telefilm sono: Dominique Devenport nel ruolo di Elisabetta “” d’Austria-Ungheria enei panni diJoseph I d’Austria. Chi frequenta da anni Biccy e B!tchy X conosceràanche per alcuni dei suoi precedenti lavori (che vi consiglio): il delizioso film a tinte rainbow Center of My World e Vicino all’Orizzonte. Non tutti sanno che l’attore che ininterpretain realtà fa parte della comunità LGBT e l’ha dichiarato senza troppi sensazionalismi un anno fa. Spoiler:è fidanzatissimo! non vedo l’ora di vedere ...

