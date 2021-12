Sissi, Jannik Schümann sulla sua omosessualità: “L’ho vissuta con serenità” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Uscita il 12 dicembre in Germania, riscuotendo un ottimo successo a livello di ascolti, la serie Sissi è arrivata anche in Italia su Canale 5. La storia d’amore tra Elisabetta “Sissi” d’Austria-Ungheria e Franz Joseph I d’Austria, da sempre suscita emozioni nel pubblico e molti film entrati nella storia del cinema hanno raccontato questo sodalizio. Vi raccomandiamo... Romy Schneider, il destino crudele dell'attrice che interpretò la principessa Sissi Tutti la conoscono per il ruolo della principessa Sissi, ma la vita di Romy Schneider fu senz'altro segnata da un destino crudele, fatto di doloros... La nuova serie televisiva sta ora facendo conoscere al grande pubblico l’attore tedesco Jannik ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Uscita il 12 dicembre in Germania, riscuotendo un ottimo successo a livello di ascolti, la serieè arrivata anche in Italia su Canale 5. La storia d’amore tra Elisabetta “” d’Austria-Ungheria e Franz Joseph I d’Austria, da sempre suscita emozioni nel pubblico e molti film entrati nella storia del cinema hanno raccontato questo sodalizio. Vi raccomandiamo... Romy Schneider, il destino crudele dell'attrice che interpretò la principessaTutti la conoscono per il ruolo della principessa, ma la vita di Romy Schneider fu senz'altro segnata da un destino crudele, fatto di doloros... La nuova serie televisiva sta ora facendo conoscere al grande pubblico l’attore tedesco...

movtionsickness : Scusate ma sono l'unica che si ricorda di Jannik Schümann in cyber girls come Nicholas??? #Sissi - dearpatiencema : RT @sofiabursin: mi ritengo fortunata per conoscere Jannik dai tempi di Cyber Girls ?? #Sissi - SPYit_official : Jannik Schümann che interpreta il principe Franc nella serie tv 'Sissi', ha fatto coming out: “Sono gay”. Ecco chi… - flwrcliche : RT @sofiabursin: mi ritengo fortunata per conoscere Jannik dai tempi di Cyber Girls ?? #Sissi - acercvtini : RT @sofiabursin: mi ritengo fortunata per conoscere Jannik dai tempi di Cyber Girls ?? #Sissi -