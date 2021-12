Sissi anticipazioni 4 gennaio 2022 | il destino di una futura imperatrice

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chi si aspettava di vedere una serie romantica, una favola raccontata in chiave moderna sbagliava e forse sarà anche rimasto deluso., la serie tv dedicata alla storia della duchessa Elisabetta di Baviera, è molto lontana dal sapore dolce e tenero del film che tutti amiamo. Non solo perchè ci mostra un Franz totalmente diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere, perchè racconta anche parte delle difficoltà storiche che il suo impero stava affrontando, ma perchè ci mostra anche un lato completamente inedito di. E chi la sogna ancora con i suoi boccoli, i capelli color miele e gli abiti da favola non avrà ritrovato quasi nulla nella serie di quello che aveva visto in passato…Ma che cosa succederà nella seconda puntata diin onda la prossima settimana su Canale 5? Vi ricordiamo che sono tre in totale le puntate ...

- PasqualeMarro : #Sissi, anticipazioni seconda puntata del 4 gennaio

Sissi è il titolo della nuova serie tv che è partita ieri sera su Canale Cinque con i primi due episodi: scopriamo qualche piccola anticipazione. screen tv È partita ieri sera con i primi due episodi ...Sissi puntate, la programmazione. La serie tv su Sissi ha debuttato martedì 28 dicembre in prima visione assoluta su Canale 5, e prosegue la sua messa in onda con altri due appuntamenti fissati per il ...