“Si può mangiare il formaggio vegetale in gravidanza?”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Salve dottore, sono incinta e seguo un’alimentazione prevalentemente plant based. Ho scoperto da poco i formaggi vegetali, che mi piacciono molto. Sto cercando di farmi una cultura a riguardo e ho pensato che fosse il caso di fare le giuste domande a uno specialista. A differenza dei formaggi “animali” quelli vegetali possono essere consumati in, corretto? Sto anche molto attenta alla lista degli ingredienti: evito quelli “industriali” che contengono principalmente olio di cocco e preferisco quelli a base (quasi totalmente) di frutta secca. Faccio bene? Altra cosa: penso che siano molto calorici: come e quanto li inserisco all’interno di una dieta settimanale / giornaliera? La ringrazio per le preziose risposte. L'articolo proviene daOnLine.