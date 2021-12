“Shogun” Rua e l’alba delle MMA moderne

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel 2005 la promotion di MMA più importante al mondo non era l’UFC ma la Pride FC. Anzi, lo stesso acronimo MMA non era ancora stato coniato e ci si riferiva ai combattimenti di quel tipo, sul ring o in gabbia, con il nome di free fight o no holds barred. C’era però la consapevolezza che si fosse davanti a qualcosa di nuovo, che non si trattava né di un freakshow per intrattenere il pubblico giapponese – interessato ai tratti spettacolari tanto quanto a quelli sportivi – né di un incontro di vale tudo brasiliano o di qualche sport da combattimento orientale ed europeo più tradizionali. Non c’era dubbio, cioè, che si stesse assistendo alla codificazione di un nuovo sport, i cui tratti caratteristici, i limiti e le possibilità, dovevano ancora essere definiti. In questo contesto, il 28 agosto di quell’anno assunse un significato particolare, la data della consacrazione di un giovane ...