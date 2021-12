Sfiorati i 100mila nuovi contagi | oltre 32mila solo in Lombardia Agenas | ospedali sopra soglia critica

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) E' un giorno di grandi decisioni sulla gestione della pandemia e delle sue conseguenze, alla luce per la precisione)dei dati giornalieri sui: quasi(98.020 per la precisione), con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Secondo i dati del ministero della Salute ieri i casi erano stati 78.313 e le vittime 202 #ANSA - rtl1025 : ?? Sfiorati i 100mila #positivi: sono 98.020 i casi di #Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi… - CorriereQ : Covid: sfiorati i 100mila positivi, sono 98.020 - sissiisissi2 : RT @rtl1025: ?? Sfiorati i 100mila #positivi: sono 98.020 i casi di #Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stat… - pasqualinipatri : Il bollettino di oggi è drammatico Covid: sfiorati i 100mila positivi, sono 98.020 I morti sono stati 136 -

Ultime Notizie dalla rete : Sfiorati 100mila

- E' un giorno di grandi decisioni sulla gestione della pandemia e delle sue conseguenze, alla luce per la precisione)dei dati giornalieri sui contagi: quasi(98.020 per la precisione), con ...il di oggi mercoledì 29 dicembre 2021.positivi: sono 98.020 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 78.313. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 136 , ...Sono 98.020 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.029.429 tamponi effettuati tra test molecolari e antigenici (ieri 78.313 contagi su 1.034.677 tamponi).Covid Italia, sfiorati 100mila nuovi casi con più di un milione di tamponi, 148 i decessi. Tasso di positività sale al 9,5% ...