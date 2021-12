Sfiorati i 100 mila contagi | balzo di ricoveri | sale il tasso di positività | altri 143 decessi

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La pandemia avanza anche se, per fortuna, l'elevato numero dicorrisponde molto meno che in passato a quello die morti, nonostante le cifre siano comunque poco rassicuranti. Sono 98.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfiorati 100

Agenzia ANSA

...05%); lunedi', era salito del 2,3% a 180,33 dollari, riavvicinandosi ai 182,86 dollari,... negli ultimi mesi, circaingegneri hanno lasciato la societa' di Cupertino per andare a lavorare ...... di cui 97.771 italiani (+32,95%) e 43.143 stranieri (+ 62,77%) rispetto ai.044 del 2020, di ... Nonostante questo sono stati addiritturanel complesso i numeri pre - pandemia: le presenze ...Una crescita attesa che corrisponde a un aumento dai 598.856 casi totali positivi al 28 dicembre a 1.628.940 Sfiorati 100.000 casi in un giorno: sì è avvicinato prima del previsto il nuovo record dell ...Sale oltre i 700 il numero degli attuali positivi. Si registrano al contempo 24 guariti. Sale così a 710 il numero degli attuali positivi, di cui 24 ricoverati in ospedale. I guariti, in totale, ammon ...