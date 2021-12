Sfida tra Atalanta e Milan per il centrocampista del Verona: servono 20 milioni! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sfida tra Atalanta e Milan. Milan e Atalanta, come riferito da Il Corriere dello Sport, sarebbero interessate al gioiellino dell’Hellas Verona Antonin Barak. La valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro per colui che l’anno scorso chiuse la stagione dopo aver fatto registrare ben 7 gol. Barak Verona CalciomercatoSempre restando in Serie A la Roma di Mourinho avrebbe messo gli occhi sul centrocampista dell’Inter Matias Vecino. In scadenza di contratto potrebbe rappresentare un’ottima occasione di mercato. Nessuna trattativa concreta, ma i giallorossi sondano il terreno. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021)tra, come riferito da Il Corriere dello Sport, sarebbero interessate al gioiellino dell’HellasAntonin Barak. La valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro per colui che l’anno scorso chiuse la stagione dopo aver fatto registrare ben 7 gol. BarakCalciomercatoSempre restando in Serie A la Roma di Mourinho avrebbe messo gli occhi suldell’Inter Matias Vecino. In scadenza di contratto potrebbe rappresentare un’ottima occasione di mercato. Nessuna trattativa concreta, ma i giallorossi sondano il terreno. Matteo Brignone

Advertising

sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Video e quadri in dono: la strategia natalizia di Berlusconi per la sfida del Colle Prosegue la campagna del fondatore d… - Spazio_J : Sfida tra Juve e Roma per il talento francese: i bianconeri lo vogliono a gennaio! - - Miti_Vigliero : Video e quadri in dono: la strategia natalizia di Berlusconi per la sfida del Colle Prosegue la campagna del fondat… - Lovebb801 : RT @pilloledivolley: 29/30 dicembre programma: il calendario in costante cambiamento oggi propone la sfida tra Perugia e Verona della 15ª,… - n14coraggio : RT @pilloledivolley: 29/30 dicembre programma: il calendario in costante cambiamento oggi propone la sfida tra Perugia e Verona della 15ª,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfida tra Per il 2022 ci auguro uno 'sguardo nuovo' ... la conoscenza riguarda l'organizzazione dei dati e il pensiero è la relazione tra i dati che nasce ... La tecnologia non sarà sufficiente per vincere la sfida del futuro. Occorre tornare ad abitare il ...

Alexa propone una 'challenge' pericolosa. Amazon corre ai ripari A quel punto, si chiede di appoggiare una monetina tra i due poli esposti. La sfida nei mesi scorsi ha portato già a diversi incidenti domestici non di poco conto, tra cui escoriazioni e bruciature ...

Guess the Teammate! La sfida tra Mancini e Spinazzola AS Roma Tuttosport - Juve-Napoli a rischio ASL: torna l'incubo Covid Juve-Napoli a rischio ASL: torna l'incubo Covid. Così titola Tuttosport in vista della sfida in programma il 6 gennaio a Torino tra bianconeri e partenopei: "Nel giorno in cui si tocca un altro triste ...

Foligno, Giostra della Quintana, ecco date e novità. “La Sfida” si corre il 18 giugno mentre “La Rivincita” il 18 settembre FOLIGNO - Giostra della Quintana, fissate le date per il 2022. Si tratta, vale ricordarlo, di un obbligo statutario e quindi obbligatorio. Le date per il prossimo anno saranno quindi: per ...

... la conoscenza riguarda l'organizzazione dei dati e il pensiero è la relazionei dati che nasce ... La tecnologia non sarà sufficiente per vincere ladel futuro. Occorre tornare ad abitare il ...A quel punto, si chiede di appoggiare una monetinai due poli esposti. Lanei mesi scorsi ha portato già a diversi incidenti domestici non di poco conto,cui escoriazioni e bruciature ...Juve-Napoli a rischio ASL: torna l'incubo Covid. Così titola Tuttosport in vista della sfida in programma il 6 gennaio a Torino tra bianconeri e partenopei: "Nel giorno in cui si tocca un altro triste ...FOLIGNO - Giostra della Quintana, fissate le date per il 2022. Si tratta, vale ricordarlo, di un obbligo statutario e quindi obbligatorio. Le date per il prossimo anno saranno quindi: per ...