Serie A, svolta arbitri: l'AIA pensa a un canale tematico (Di mercoledì 29 dicembre 2021) l'AIA starebbe pensando di aprire un canale tematico per spiegare gli episodi dubbi di ogni giornata di Serie A L'Associazione Italiana arbitri starebbe pensando a una svolta epocale per il nostro calcio. Si è spesso discusso sul fatto che i direttori di gara dovessero parlare a fine partita e adesso qualcosa di simile starebbe bollendo in pentola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'AIA starebbe pensando di aprire un canale tematico, in tv o sul web, dove spiegare gli episodi dubbi avvenuto nel corso della varie giornate di Serie A. L'uomo in prima linea per fare da "professore" sarebbe Gianluca Rocchi, attuale designatore ...

