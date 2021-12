Serie A, pessima notizia per i club: annuncio ufficiale del Governo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo l’aumento di casi al Covid, il Governo ha deciso di ridurre la capienza degli stadi al 50%. Brutta tegola per i club di Serie A. Queste di quest’anno sono vacanze natalizie contraddistinte dalla quarta ondata di Coronavirus. In Italia è arrivata la variante Omicron, che si sta diffondendo rapidissimamente in tutto il paese. Oggi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo l’aumento di casi al Covid, ilha deciso di ridurre la capienza degli stadi al 50%. Brutta tegola per idiA. Queste di quest’anno sono vacanze natalizie contraddistinte dalla quarta ondata di Coronavirus. In Italia è arrivata la variante Omicron, che si sta diffondendo rapidissimamente in tutto il paese. Oggi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

DomReimondi1975 : La #Cartabia ha dato a Sisto (ex avvocato di B.) la delega per giudicare i magistrati dopo una pessima riforma del… - PTurche : RT @PTurche: Mi ero promessa di non. Nominativi più @QuiMediaset_it Ma come faccio a non irritarmi ?? Avete Tolto Due Belle Serie… - AleVarrialepig : Ma quanto bisogna essere mentecatti per dire che @giucruciani e #LaZanzara fanno 'pessima informazione', ma quale i… - Franky_friess : Raga ma io come vivo due settimane senza Bad Budy e Not me? Che pessima idea non mandare in onda le serie la settim… - S_Florens91 : @Mereditella @Emm_Manzari La crescita è sempre un buon augurio, lo apprezzo molto e auguro anche a lei di fare lo s… -