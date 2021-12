Serie A, Aia e Federcalcio concordi: nuovo canale telematico per gli arbitri (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Serie A accoglierà una svolta assoluta e necessaria per quanto riguarda la comunicazione, con gli arbitri in prima linea tramite un canale tematico. Progetto ambizioso e che andrà in porto, come stabilito di comune accordo da Aia e Federcalcio. I direttori di gara, spesso al centro di polemiche per alcune decisioni da chiarire, potranno dire la loro sull’interpretazione del regolamento calcistico e dunque svelare i vari ‘perché’ delle scelte in campo. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il canale in questione andrà live rigorosamente online, in un primo momento; questo con il progetto di lanciarsi a livello televisivo soltanto in seconda istanza. Dopo le recenti ed eloquenti parole di Alfredo Trentalange, ottimista sulla costituzione di uno spazio per gli arbitri, soluzione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) LaA accoglierà una svolta assoluta e necessaria per quanto riguarda la comunicazione, con gliin prima linea tramite untematico. Progetto ambizioso e che andrà in porto, come stabilito di comune accordo da Aia e. I direttori di gara, spesso al centro di polemiche per alcune decisioni da chiarire, potranno dire la loro sull’interpretazione del regolamento calcistico e dunque svelare i vari ‘perché’ delle scelte in campo. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ilin questione andrà live rigorosamente online, in un primo momento; questo con il progetto di lanciarsi a livello televisivo soltanto in seconda istanza. Dopo le recenti ed eloquenti parole di Alfredo Trentalange, ottimista sulla costituzione di uno spazio per gli, soluzione ...

