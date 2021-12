Serie A | addio al calciatore | il club rescinde il contratto all’improvviso

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)allaA: l’Udinese, tramite una nota ufficiale, ha comunicato la risoluzione contrattuale con Lukas Teodorczyk Lukas Teodorczyk da oggi non è più un giocatore dell’Udinese. A comunicarlo è stato proprio ilfriulano tramite una nota ufficiale. L’attaccante era arrivato tra i bianconeri il 17 agosto del 2018 e aveva firmato con ilunQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

sportli26181512 : Tra Udinese e Teodorczyk è addio: rescissione consensuale: Lo ha annunicato il club friulano con una nota ufficiale… - 777PARTENERS : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Lukasz Teodorczyk e l'Udinese si dicono addio. Risoluzione consensuale - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Lukasz Teodorczyk e l'Udinese si dicono addio. Risoluzione consensuale - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: #TIM e la #SerieA dicono addio alla voce di Mina: cambio di sigla già a partire dal 2022 - CalcioFinanza : #TIM e la #SerieA dicono addio alla voce di Mina: cambio di sigla già a partire dal 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie addio

Calcio e Finanza

... quantomeno sul campo, dell'Inter di Simone Inzaghi capolista dellaA al giro di boa, ecco ... in campo quest'anno appena 44 minuti anche a causa di problemi fisici, può direai nerazzurri ...Dopo l'di Colidio dovrebbe essere Satriano il prossimo a dover salutare i nerazzurri. Sulle ... Nelle ultime settimane si è spesso parlato di una possibile esperienza al Cagliari o inB ( ...Fabricio Coloccini ex calciatore rossonero ha dato l'addio al calcio giocato tramite un comunicato sul suo profilo Instagram ...L'ex centrocampista dell'Inter si sta allenando in Svizzera, a Chiasso: nei prossimi mesi si capirà se tornerà a giocare a livello professionistico.