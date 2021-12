Serena Grandi racconta perché è ingrassata (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non è stato semplice per Serena Grandi specchiarsi e vedere un corpo con tanti chili in più. Al Corriere della Sera tra le tante confessioni spiega perché è ingrassata, quando ha iniziato a mangiare molto di più. Serena Grandi ha 63 anni, quando ha iniziato a prendere peso non era semplice uscire di casa ma il problema non erano solo i chili in più. Tutto è cambiato quando s è separata da suo marito Beppe Ercole, da quel momento ha iniziato “a magiare e a mangiare”. Parla spesso di lui anche se non c’è più, anche se dopo il loro addio è diventato il compagno di Clorinne Clery. Hanno avuto un figlio Edoardo, per Serena Grandi è la sua vita. L’attrice spiega che non è ingrassata solo per amore ma anche per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non è stato semplice perspecchiarsi e vedere un corpo con tanti chili in più. Al Corriere della Sera tra le tante confessioni spiega, quando ha iniziato a mangiare molto di più.ha 63 anni, quando ha iniziato a prendere peso non era semplice uscire di casa ma il problema non erano solo i chili in più. Tutto è cambiato quando s è separata da suo marito Beppe Ercole, da quel momento ha iniziato “a magiare e a mangiare”. Parla spesso di lui anche se non c’è più, anche se dopo il loro addio è diventato il compagno di Clorinne Clery. Hanno avuto un figlio Edoardo, perè la sua vita. L’attrice spiega che non èsolo per amore ma anche per ...

