Serena Grandi: «Panatta mi regalava le palline per i miei cani, Chinaglia quando beveva si trasformava» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Serena Grandi. La svolta nella carriera dell'attrice bolognese si deve a Tinto Brass, che nel 1985 la scelse come protagonista del film erotico "Miranda". Verso di lui nutre un debito di riconoscenza. «Perché dovrei rinnegarlo? Mi ha fatto diventare una new entry del cinema, mi ha consacrato come una delle star erotiche del cinema italiano, mi ha insegnato a parlare, a recitare davanti a una troupe di 50 persone, a vestirmi» Parla della sua famiglia. Del figlio Edoardo, al quale proibì di vedere Miranda fino ai 18 anni. «Mi disse che è attualissimo, che non si era vergognato nel vedere sua madre nuda. Andammo via da Roma perché era bullizzato. Edoardo è gay, ricordo le scritte sotto casa. Una sofferenza continua. Tornai nel buen retiro della mia terra, a Rimini». E del marito, Beppe Ercole. «Pessimo. Era impegnato nel ...

