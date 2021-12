Serena Grandi: Ho fatto coming out per mio figlio e lui mi ha ringraziato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Serena Grandi ha recentemente parlato di suo figlio Edoardo, rivelando che il ragazzo si è sentito 'liberato' quando la madre ha fatto coming out al posto suo. Serena Grandi, durante una recente intervista pubblicata su Il Corriere della Sera, ha parlato di suo figlio Edoardo, di quanto il ragazzo abbia apprezzato che la madre abbia fatto coming out per lui durante una puntata del Grande fratello Vip e di come è stato crescerlo con un padre come Beppe Ercole. "Io e mio figlio Edoardo andammo via da Roma perché era bullizzato, lo schernivano in continuazione." Ha raccontato la Grandi. "Edoardo è gay, ricordo le scritte che i ragazzi lasciavano sotto casa. Una sofferenza continua. Tornai ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha recentemente parlato di suoEdoardo, rivelando che il ragazzo si è sentito 'liberato' quando la madre haout al posto suo., durante una recente intervista pubblicata su Il Corriere della Sera, ha parlato di suoEdoardo, di quanto il ragazzo abbia apprezzato che la madre abbiaout per lui durante una puntata del Grande fratello Vip e di come è stato crescerlo con un padre come Beppe Ercole. "Io e mioEdoardo andammo via da Roma perché era bullizzato, lo schernivano in continuazione." Ha raccontato la. "Edoardo è gay, ricordo le scritte che i ragazzi lasciavano sotto casa. Una sofferenza continua. Tornai ...

