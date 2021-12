Sempre più incerto il futuro di Belotti: ci ha provato anche un club inglese (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il futuro dell’attaccante e capitano del Toro, Andrea Belotti, è Sempre più incerto e lontano dalla città di Torino. Andrea Belotti, calciomercato, TorinoSecondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da Nicolò Schira, infatti, l’attaccante azzurro sembrerebbe prossimo all’addio, che dovrebbe avvenire nella sessione estiva di calciomercato. Tra le squadre interessate al profilo di Belotti emergeva il Newcastle la cui offerta, però, è stata declinata dal calciatore. Le offerte però non mancano e, per questo, non sarà da sottovalutare nenanche la finestra invernale di mercato, dove già qualcosa potrebbe muoversi. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildell’attaccante e capitano del Toro, Andrea, èpiùe lontano dalla città di Torino. Andrea, calciomercato, TorinoSecondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da Nicolò Schira, infatti, l’attaccante azzurro sembrerebbe prossimo all’addio, che dovrebbe avvenire nella sessione estiva di calciomercato. Tra le squadre interessate al profilo diemergeva il Newcastle la cui offerta, però, è stata declinata dal calciatore. Le offerte però non mancano e, per questo, non sarà da sottovalutare nenla finestra invernale di mercato, dove già qualcosa potrebbe muoversi. Ludovica Mauro

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Corsa al Quirinale, Omicron 'blinda' Draghi a Palazzo Chigi? Tra i parlamentari, infatti, sembra essere sempre più forte la voglia di stabilità, con l 'asse Draghi premier e Mattarella rieletto al Quirinale. C'è da dire che, almeno fino ad oggi, il Capo dello ...

Morto Earl Hayden, padre di Nicky. Raccontò il figlio in un libro ... nel 2019 ad Austin, Earl Hayden, il capostipite di una delle famiglie da corsa più famose degli Stati Uniti, mostrava i segni della malattia. Ma con la tenacia che lo ha sempre contraddistinto, ha ...

Da Stan Chudnovsky a Hugo Barra, sempre più top manager lasciano Facebook