"Sempre lo stesso cesso". La tizia la insulta, Cristina D'Avena la umilia: risposta spettacolare, si scatena il caos (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora uno scatto sexy, per Cristina D'Avena, che come è noto ormai da tempo ci ha preso un poco gusto. Maliziosa, sbarazzina e bellissima, la mitica voce dei cartoni animati per bambini ha iniziato a mostrarsi un poco svestita, generosa, abbondante. E l'ultimo scatto, quello che potete vedere qui in calce, come molti dei suoi ultimi scatti ha subito fatto incetta di like, cuoricini e commenti estatici. Eppure, c'è chi dissente. Già, perché poteva forse mancare la hater di turno? risposta scontata: no, assolutamente no, ovviamente no. E così ecco che la malcapitata, tra i vari commenti alla foto, scrive: "Ma chi è che disse che Cristina D'Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc Sempre ‘o cèss!". Un concetto che non ha bisogno di particolari traduzioni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ancora uno scatto sexy, perD', che come è noto ormai da tempo ci ha preso un poco gusto. Maliziosa, sbarazzina e bellissima, la mitica voce dei cartoni animati per bambini ha iniziato a mostrarsi un poco svestita, generosa, abbondante. E l'ultimo scatto, quello che potete vedere qui in calce, come molti dei suoi ultimi scatti ha subito fatto incetta di like, cuoricini e commenti estatici. Eppure, c'è chi dissente. Già, perché poteva forse mancare la hater di turno?scontata: no, assolutamente no, ovviamente no. E così ecco che la malcapitata, tra i vari commenti alla foto, scrive: "Ma chi è che disse cheD'aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc‘o cèss!". Un concetto che non ha bisogno di particolari traduzioni. ...

