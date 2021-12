“Sei come i soldi del Monopoli”: momento verità al GF Vip, Sophie Codegoni asfaltata [VIDEO] (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ex concorrente del Grande Fratello Vip si lascia andare e dice la sua su Sophie Codegoni: ecco cos’è successo nel dettaglio. Sophie al GF Vip (screenshot YouTube)Ha da poco lasciato la casa del GF Vip e ha fatto già parlare tanto di sé: si tratta di Biagio D’Anelli, ex concorrente eliminato durante la scorsa puntata.Biagio è stato intervistato da “Casa Chi” e ha risposto ad alcune domande sulla coppia formata da Alessandro e Sophie, spendendo parole molto dure nel confronti della gieffina. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandro Basciano si lascia andare, abbracci e coccole in sauna: Sophie e Jessica restano di stucco D’Anelli vs Codegoni: il gieffino dice la sua e spara a zero su Sophie Biagio D’Anelli a “Casa Chi” (screenshot Twitter)”Alessandro e ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ex concorrente del Grande Fratello Vip si lascia andare e dice la sua su: ecco cos’è successo nel dettaglio.al GF Vip (screenshot YouTube)Ha da poco lasciato la casa del GF Vip e ha fatto già parlare tanto di sé: si tratta di Biagio D’Anelli, ex concorrente eliminato durante la scorsa puntata.Biagio è stato intervistato da “Casa Chi” e ha risposto ad alcune domande sulla coppia formata da Alessandro e, spendendo parole molto dure nel confronti della gieffina. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandro Basciano si lascia andare, abbracci e coccole in sauna:e Jessica restano di stucco D’Anelli vs: il gieffino dice la sua e spara a zero suBiagio D’Anelli a “Casa Chi” (screenshot Twitter)”Alessandro e ...

