Sea Watch 3 ancora in attesa di un porto | “Scorte di latte per i piccoli si stanno esaurendo”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quinto giorno didi unsicuro di sbarco a bordo della Sea3. Sulla nave ci sono 440 persone soccorse in cinque operazioni nel Mediterraneo centrale. Tra loro un centinaio di donne, 42 bambini di età compresa tra le due settimane e i 12 anni; 167 minori non accompagnati tra gli otto e i 17 anni. Sei persone nei giorni scorsi sono state evacuate per ragioni sanitarie. “Le nostrediin polvere e pannolini per i piùsi– spiegano dall’ong -. Hanno bisogno e diritto di sbarcare al più presto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

