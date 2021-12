Scuola | Pittoni Lega | ‘offensivo definire sanatoria stabilizzazione docenti’

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “La “” è un dovere di chi ha commesso abuso. Nel caso dei precari della, da sanare è la posizione dello Stato quando abusa della reiterazione dei contratti a termine rendendosi inadempiente rispetto a una precisa direttiva europea. Scorretto quindi utilizzare tale parola per offendere lavoratori che dell’abuso sono vittime”. Così su Facebook il senatore Mario, responsabile del Dipartimento Istruzione dellae vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...dei precari della, da sanare è la posizione dello Stato quando abusa della reiterazione dei contratti a termine rendendosi inadempiente rispetto a una precisa direttiva europea ', dice...'La 'sanatoria' è un dovere di chi ha commesso abuso. Nel caso dei precari della, da sanare è la posizione dello Stato quando abusa della reiterazione dei contratti a termine ...Mario, ...Roma, 29 dic. "La "sanatoria" è un dovere di chi ha commesso abuso. Nel caso dei precari della scuola, da sanare è la posizione dello Stato quando abusa della r ...Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Un minimo di selezione in più potrebbe essere utile per non fare perdere valore al titolo che con la Maturità i ragazzi guadagnano”. Lo dice all’Adnkronos il senatore Mari ...