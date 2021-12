Scuola: Acquaroli, verificare che non riparta contagio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "La Scuola, è dimostrato dalle statistiche, è stato un veicolo importantissimo del virus negli ultimi giorni prima delle vacanze natalizie: bisogna capire se alla riapertura c'è il rischio che, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "La, è dimostrato dalle statistiche, è stato un veicolo importantissimo del virus negli ultimi giorni prima delle vacanze natalizie: bisogna capire se alla riapertura c'è il rischio che, ...

