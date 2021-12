Scrittori | è morta Bianca Garavelli | scrittrice innamorata di Dante**

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - Lae saggista, narratrice e dantista, èall'ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia. Aveva 63 anni ed era malata da qualche tempo, combattendo con coraggio ed energia la sofferenza. Era nata il 23 agosto 1958 a Vigevano, città cui tributava un particolare amore e da cui non si è mai allontanata nel tempo. Tutta la sua vita è stata dedicata agli studi e alle lettere, con un amore particolare per Dante Aligheri. L'annuncio della scomparsa è stato dato all'Adnkronos dal suo editore Giunti.era stata allieva della filologa Maria Corti all'Università di Pavia e dottore di ricerca presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché membro associato di ricerca del Centro Internazionale di Studi Sirio Giannini di ...

