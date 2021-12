Scritte contro l’infettivologo Bassetti a Saulze d’Oulx (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scritte contro l’infettivologo Matteo Bassetti sulle strade di Saulze d’Oulx dove il medico è atteso in giornata per il convegno “Punti di vista sul virus e sulla pandemia” alle 21 al teatro d’Où durante il quale sarà anche proclamato cittadino onorario.«Bassetti sei vergogna e disonore», «Servo del capitale», «Bassetti terrorista», «Coviddiota», «Green Pass = ricatto = discriminazione» sono le Scritte comparse sui muri e sulle strade con una bomboletta di vernice spray senza firme né rivendicazioni. Già ieri i No Green Pass sui social avevano lanciato l’appello alla mobilitazione dandosi appuntamento alle 18 in piazza III Reggimento Alpini per un momento di protesta. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 29 dicembre 2021)Matteosulle strade didove il medico è atteso in giornata per il convegno “Punti di vista sul virus e sulla pandemia” alle 21 al teatro d’Où durante il quale sarà anche proclamato cittadino onorario.«sei vergogna e disonore», «Servo del capitale», «terrorista», «Coviddiota», «Green Pass = ricatto = discriminazione» sono lecomparse sui muri e sulle strade con una bomboletta di vernice spray senza firme né rivendicazioni. Già ieri i No Green Pass sui social avevano lanciato l’appello alla mobilitazione dandosi appuntamento alle 18 in piazza III Reggimento Alpini per un momento di protesta. L'articolo proviene da Nuova Società.

