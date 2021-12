Scontro nel governo sul Super Green pass per i lavoratori. No della Lega, Pd all’attacco: «Intollerabile». Dubbi anche nel M5s (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo il «no» della Lega e del M5s durante la cabina di regia tra il governo e i membri del Cts, resta sospesa l’estensione dell’obbligo di Super Green pass esteso a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Una misura, quella di estensione dell’obbligo di certificazione verde sui luoghi di lavoro, richiesta con forza dai governatori, riunitisi nella Conferenza delle Regioni questa mattina. Durante il Consiglio dei ministri, il cui inizio è slittato dalle 18.30 alle 20, che ratificherà le nuove regole per la quarantena, si è inoltre aperto alla possibilità di estensione della certificazione verde rilasciata a vaccinati e guariti sui mezzi di trasporto, per le piste dai sci, per partecipare a fiere, convegni e congressi. Durante la cabina ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo il «no»e del M5s durante la cabina di regia tra ile i membri del Cts, resta sospesa l’estensione dell’obbligo diesteso a tutti idel settore pubblico e privato. Una misura, quella di estensione dell’obbligo di certificazione verde sui luoghi di lavoro, richiesta con forza dai governatori, riunitisi nella Conferenza delle Regioni questa mattina. Durante il Consiglio dei ministri, il cui inizio è slittato dalle 18.30 alle 20, che ratificherà le nuove regole per la quarantena, si è inoltre aperto alla possibilità di estensionecertificazione verde rilasciata a vaccinati e guariti sui mezzi di trasporto, per le piste dai sci, per partecipare a fiere, convegni e congressi. Durante la cabina ...

