Sciopero Rai | saltano i programmi | cosa cambia nei palinsesti Il nuovo scenario

Advertising

TgrRai : Oggi sciopero audio video delle giornaliste e dei giornalisti della Rai. L'astensione dalle prestazioni audio video… - ItaliaViva : Rai, @Michele_Anzaldi : 'Italia in emergenza: giornalisti rimandino sciopero' - Armageddon5567 : Oggi sciopero dei giornalisti RAI. Mai che facciano sciopero contro quelle porcherie di Cartabianca e Report. #scioperoRai - FanFerrante : se per i notiziari notturni si fa uno sciopero generale, non voglio immaginare che farebbero se fuortes applicasse… - ladyalia : RT @gaetano_rizza: Oggi #Tg #Rai, di cinque minuti, causa #sciopero giornalisti. Cinque minuti compresa la lettura del comunicato del sinda… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Rai

La vita in diretta: Alberto Matano non va in onda Cambio di programmazione su1 per lodei giornalisti di oggi, mercoledì 29 dicembre . La mobilitazione è stata indetta dall'Usigrai contro " i tagli lineari all'informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice ...... oggi inaudio - video, si legge in una nota, 'per l'incomprensibile decisione dell'amministratore delegato della, Carlo Fuortes, di cancellare dal 9 gennaio la terza edizione notturna, ...La vita in diretta, non va in onda oggi mercoledì 29 dicembre per lo sciopero dei giornalisti. Alberto Matano torna il 3 gennaio 2022.Nel giorno dello sciopero dei giornalisti delle redazioni dei TGR Rai, Uncem ribadisce all'AD Rai e ai Vertitici dell'Azienda di viale Mazzini quanto detto un mese fa, alla notizia del taglio della te ...