Sciopero Rai, cambia il palinsesto: quali programmi saltano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per la giornata di mercoledì 29 dicembre è stato indetto uno Sciopero da parte di Usigrai, il sindacato dei giornalisti della tv di Stato, per contestare le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione riguardo ai tagli all'informazione. In particolare la protesta riguarda la scelta di sospendere l'edizione notturna dei tg regionali, per la quale venivano pagati degli straordinari a fronte di servizi non troppo diversi dall'ultima edizione serale. I giornalisti Rai che hanno aderito allo Sciopero sono tanti e molti di questi lavorano nelle trasmissioni di infotainment di Rai Uno, la cui programmazione subirà non poche variazioni. Rai Uno, quali programmi saltano il 29 dicembre Uno mattina è il primo programma della giornata ad aver lasciato posto a una puntata registrata, Il meglio di UnoMattina, ...

