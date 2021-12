Sci: Roda (Fisi), 'tutte le discipline hanno lavorato al meglio per i Giochi di Pechino' (2) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Adnkronos) - Casa Italia collection Fisi ha debuttato a Bormio in Coppa del mondo. “E' un progetto importante e significativo -sottolinea il presidente della Fisi-. Ringrazio Sport e Salute e il Coni per aver approntato questa bellissima e funzionale struttura. Il progetto comincia ora e durerà fino all'Olimpiade italiana del 2026?. Le due portabandiera a Pechino, Goggia alla cerimonia di apertura e Moioli in quella di chiusura, sono targate Fisi. Ma poi ci sono i giovani e c'è la base. “Posso assicurare che stiamo cercando di dare il massimo su tutti i fronti, sia ai massimi livelli sia nel settore giovanile. In proiezione futura vorremmo che bob e slittino diventassero più competitivi. A livello giovanile abbiamo ottimi segnali da fondo e biathlon”, dice Roda che chiude commentando l'inziativa della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) (Adnkronos) - Casa Italia collectionha debuttato a Bormio in Coppa del mondo. “E' un progetto importante e significativo -sottolinea il presidente della-. Ringrazio Sport e Salute e il Coni per aver approntato questa bellissima e funzionale struttura. Il progetto comincia ora e durerà fino all'Olimpiade italiana del 2026?. Le due portabandiera a, Goggia alla cerimonia di apertura e Moioli in quella di chiusura, sono targate. Ma poi ci sono i giovani e c'è la base. “Posso assicurare che stiamo cercando di dare il massimo su tutti i fronti, sia ai massimi livelli sia nel settore giovanile. In proiezione futura vorremmo che bob e slittino diventassero più competitivi. A livello giovanile abbiamo ottimi segnali da fondo e biathlon”, diceche chiude commentando l'inziativa della ...

