Sci alpino, Super-G maschile Bormio 2021: start list, pettorali e italiani in gara giovedì 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) La start list del secondo Super-G in programma sulla Stelvio nella tappa di Coppa del Mondo di Bormio 2021 di sci alpino: ecco allora i pettorali di partenza e gli italiani in gara con i rispettivi bib. Si torna a sciare con gli azzurri al via – e sono tanti – che proveranno a fare di tutto per regalare un podio al pubblico presente. La prima manche è prevista alle ore 11.30 di giovedì 30 dicembre, di seguito la lista completa con i pettorali di riferimento e l’ordine di discesa. DATA, ORARIO E DIRETTA TV 1 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 2 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon 3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 5 ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ladel secondo-G in programma sulla Stelvio nella tappa di Coppa del Mondo didi sci: ecco allora idi partenza e gliincon i rispettivi bib. Si torna a sciare con gli azzurri al via – e sono tanti – che proveranno a fare di tutto per regalare un podio al pubblico presente. La prima manche è prevista alle ore 11.30 di30, di seguito laa completa con idi riferimento e l’ordine di discesa. DATA, ORARIO E DIRETTA TV 1 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 2 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon 3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 5 ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - ItaliaTeam_it : A Bormio per godersi la Coppa del Mondo di sci alpino, la canoista Stefanie Horn ci racconta il particolare rapport… - citygirl916 : RT @perchetendenza: 'Stelvio': Perché Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, gara valida per la Coppa del mondo di sci alpino,… - piccherroll : @GianniVEVO2022 Come ben sai mi interesso di sci alpino, non nordico. - StartMagNews : Cosa va e cosa non va nel decreto che impone l’obbligo di Rc assicurativa sulle piste di #sci alpino secondo appass… -