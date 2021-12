Sci alpino, slalom femminile Lienz 2021 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di Lienz 2021, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutto pronto per la seconda gara di questa ultima tappa dell’anno sulle nevi austriache. Appuntamento alle ore 10 di questa mattina, mercoledì 29 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13. IL programma DELLA TAPPA LA START LIST diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il, glie latv dellodi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Tutto pronto per la seconda gara di questa ultima tappa dell’anno sulle nevi austriache. Appuntamento alle ore 10 di questa mattina, mercoledì 29 dicembre, per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13. ILDELLA TAPPA LA START LISTtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - Eurosport_IT : BEL TRAGUARDO PER DOMME! ?? Grazie alla vittoria nella discesa libera di Bormio Dominik Paris raggiunge la 20ª vitt… - Eurosport_IT : A Bormio c'è un solo padrone ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bormio | #Stelvio | #Paris - marco_graz : @slow11 @marifcinter Un trafiletto minuscolo come al solito per lo sci alpino che quest'anno sta facendo sfracelli... Che vergogna - zazoomblog : Sci alpino oggi: orari superG Bormio e slalom Lienz programma tv streaming pettorali di partenza - #alpino #oggi:… -