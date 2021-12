Sci alpino, Petra Vlhova vince lo slalom di Lienz. Federica Brignone sedicesima (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Petra Vlhova conferma il pronostico e fa suo lo slalom di Lienz. Prima vittoria nella località austriaca per la slovacca, che sale a quota ventitré successi e cinquanta podi in Coppa del Mondo. Vlhova aveva già chiuso la prima manche in testa e nella seconda ha confermato la sua leadership, facendo la differenza nella prima parte e poi soprattutto nel tratto di muro finale. Ritorna sul podio l’austriaca Katharina Liensberger, seconda a 51 centesimi e che si ritrova dopo un inizio di stagione complicato e condizionato anche dalla positività al Covid. In terza posizione chiude la svizzera Michelle Gisin (+0.68), che sta salendo di condizione gara dopo gara dopo aver contratto la mononucleosi sul finale di preparazione. Tantissima Austria e Svizzera nelle posizioni che contano. Si interrompe ai piedi del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021)conferma il pronostico e fa suo lodi. Prima vittoria nella località austriaca per la slovacca, che sale a quota ventitré successi e cinquanta podi in Coppa del Mondo.aveva già chiuso la prima manche in testa e nella seconda ha confermato la sua leadership, facendo la differenza nella prima parte e poi soprattutto nel tratto di muro finale. Ritorna sul podio l’austriaca Katharina Liensberger, seconda a 51 centesimi e che si ritrova dopo un inizio di stagione complicato e condizionato anche dalla positività al Covid. In terza posizione chiude la svizzera Michelle Gisin (+0.68), che sta salendo di condizione gara dopo gara dopo aver contratto la mononucleosi sul finale di preparazione. Tantissima Austria e Svizzera nelle posizioni che contano. Si interrompe ai piedi del ...

