Sci alpino | Petra Vlhova in testa dopo la prima manche dello slalom di Lienz Gisin e Liensberger tallonano la slovacca

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)è al comandoladi Coppa del Mondo di. Laguida la classifica provvisoria davanti all’elvetica Michelle(+0”08) ed alla padrona di casa Katharina(+0”27), detentrice del titolo iridato. In quarta posizione a +0”53 troviamo Camille Rast (Svizzera) in crescita costante dall’inizio della stagione, quinta la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+0”58), sesta e settima le due canadesi Erin Mielzynski e Laurence Saint-Germain staccate rispettivamente di +0”68 e +0”77. Chiudono la top-10 la svedese Anna Swenn-Larsson (+0”84), none a pari merito la ceca Martina Dubovska e la svizzera Wendy Holdener (+0”98). Sei le azzurre al via ...