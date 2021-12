Sci alpino | perché non c’è la telecronaca sulla RAI | sciopero dei giornalisti | la causa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Idella Rai hanno proclamato una giornata di. Questa è la ragione per cui le gare di scivengono trasmesse senza la: lo slalom femminile a Lienz e il superG maschile a Bormio, entrambi validi per la Coppa del Mondo, non sono accompagnati dalle consuete voci dei commentatori. Lonon riguarda soltanto il settore sportivo del network pubblico, ma l’informazione a 360 gradi ed esclusivamente per la giornata odierna (mercoledì 29 dicembre). Il motivo è stato spiegato dagli stessiattraverso un comunicato stampa sindacale Usigrai: “Le giornaliste e idella Rai oggi scioperano per protestare contro la decisione dei vertici aziendali di tagliare l’informazione regionale e sportiva, e contro un metodo ...